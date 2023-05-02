Украина требует изгнать Россию из всех международных организаций

Анатолий Лапин.  
02.05.2023 14:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 542
 
Дзен, ООН, Политика, Россия, Украина


Российская Федерация должна лишиться членства во всех международных организациях и площадках.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявила бежавшая с полуострова меджлисовская пропагандистка Эмине Джапарова, ставшая замминистра иностранных дел Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация должна лишиться членства во всех международных организациях и площадках. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Джапаровой, это касается и ООН.

«Способность Украины и об этом говорить, такие вещи поднимать – это тоже говорит о субъектности. Собственно, этот путь начался. Мы считаем, что Российская Федерация дискредитировала себя и свое участие во всех организациях, в которых она является или членом, или наблюдателем, или имеет любой статус, где представители Российской Федерации имеют какие-то руководящие должности», – сказала замминистра.

«То есть, в принципе, этот путь изоляции Российской Федерации начался, тут уже есть подвижки – мы никогда и думать не могли год назад, что Российская Федерация перестанет быть членом организации Совета Европы в Страсбурге или будет приостановлено членство в европейском отделении ООН, в частности, в Совете по правам человека, Женева.

Еще из 25 или даже больше разных международных платформ была выдавлена Российская Федерация. То есть этот путь уже имеет позитивные примеры. С ООН сложнее, потому что это коллизия – нет процедуры выдавливания, потому что есть право вето», – завила Джапарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть