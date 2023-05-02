Украина требует изгнать Россию из всех международных организаций

Российская Федерация должна лишиться членства во всех международных организациях и площадках.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявила бежавшая с полуострова меджлисовская пропагандистка Эмине Джапарова, ставшая замминистра иностранных дел Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джапаровой, это касается и ООН.

«Способность Украины и об этом говорить, такие вещи поднимать – это тоже говорит о субъектности. Собственно, этот путь начался. Мы считаем, что Российская Федерация дискредитировала себя и свое участие во всех организациях, в которых она является или членом, или наблюдателем, или имеет любой статус, где представители Российской Федерации имеют какие-то руководящие должности», – сказала замминистра.

«То есть, в принципе, этот путь изоляции Российской Федерации начался, тут уже есть подвижки – мы никогда и думать не могли год назад, что Российская Федерация перестанет быть членом организации Совета Европы в Страсбурге или будет приостановлено членство в европейском отделении ООН, в частности, в Совете по правам человека, Женева.

Еще из 25 или даже больше разных международных платформ была выдавлена Российская Федерация. То есть этот путь уже имеет позитивные примеры. С ООН сложнее, потому что это коллизия – нет процедуры выдавливания, потому что есть право вето», – завила Джапарова.