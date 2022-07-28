Украина в день своей государственности торжественно легла под Польшу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Верховная рада приняла в целом законопроект № 7550 об особом статусе поляков на Украине.

Отныне подданные Польши наделены правами украинских граждан на всей подконтрольной Киеву территории, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Примечательно, что при обсуждении имели место возражения о том, что закон недостаточно лоялен для польских друзей Украины. Одиозная депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко возмущалась, что полтора года особых прав для поляков – недостаточно.

«Действие закона длится 18 месяцев. Давайте будем реалистами, вот кто во время войны приедет на Украину, и кто будет здесь иметь желание получить право на образование, право на трудоустройство? Какое трудоустройство, если сегодня у нас есть безработица – скорее чем возможность предложения польским друзьям трудоустройства? Право на проживание здесь, на медицину. И если мы хотим, чтобы этот законопроект был действующим, а не такая, знаете, фасадная профанация, чтобы проголосовать, мы предлагаем увеличить действие этого закона… три года. Это было бы очень правильно», – стелилась перед польскими панами Геращенко.

Также с несколькими правками выступил её коллега по фракции Николай Княжицкий. Среди прочего он требовал, чтобы действие закона распространялось не только на поляков, но и «их супругам, и детям, независимо от их гражданства». Тем не менее, правки приняты не были, и за законопроект проголосовали в первоначальном его виде. Зелёную кнопку нажали 283 депутата, документ приняли в целом.

Одесский политик Вячеслав Азаров прямо указал, что за якобы безобидными социальными «бонусами» для поляков скрываются очень серьёзные для Украины последствия.

«Забавно его положение о равном получении социальных выплат и медицинского обслуживания. Это нашим старикам в собесах, поликлиниках и очередях за гуманитаркой теперь придется потесниться? А если серьезно, то данный шаг ведет к международной интеграции в рамках проекта Триморья, в котором мудрые соседи научат нас цивилизованной жизни. И в дальнейшем он повлечет за собой необходимость синхронизации законодательства двух стран, разумеется, украинских законов – под польские. Что выльется в делегирование части украинского суверенитета неким надгосударственным органам. Особо любопытно будет наблюдать синхронизацию политики памяти в таком содружестве», – намекнул одессит.

Бывший соратник скандального Олега Ляшко, экс-боевик запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» Игорь Мосийчук обратил внимание, что закон был принят не когда-то, а именно сегодня – в «день государственности». Имеется в виду подписанный в прошлом году президентом Зеленским указ о том, что отныне Украина отмечает своё явление миру именно в дату дня Крещения Руси. Впрочем, экс-подельника Ляшко больше смутила социальная составляющая.

«Согласно проголосованным правкам, разрешается большая приватизация, 50% дисконт, ограничивается информация об участниках аукционов… На фоне войны, падения доходов и валютного курса – это фактически распродажа страны, еще и за бесценок!» – возмущался Мосийчук.

В России же не удивились принятой украинским государством инициативе.

«Вот это логично: Украина никогда не была самостоятельным государством и вечно искала хозяина. И вот, похоже, снова нашла. Закономерный удел несамостоятельных наций», – комментирует в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.