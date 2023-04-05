«Украина в НАТО – залог нашей безопасности» – премьер Польши

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Украина кровью написала на баррикадах своё стремление в ЕС и НАТО, которое пора удовлетворить.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С первого дня войны Польша стеной встала за Украину. А украинцы своей кровью чётко написали на баррикадах свою программу на будущее – они хотят быть в НАТО, хотят быть частью ЕС, и Польша сильно поддерживает эти стремления. Потому что мы знаем, что когда Украина будет в НАТО, мы будем в большей безопасности», – вещал польский политик.

Он призвал западные страны поддержать устремления Украины.

«Поэтому здесь я обращаюсь к ЕС: Европа, место героического украинского народа в НАТО и в ЕС! Это украинские военные сегодня своей кровью, своим огромным героизмом доказывают, показывают нам всем, что такое борьба за независимость и европейские ценности», – трещал Моравецкий.