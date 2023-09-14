Украина вновь атаковала Крым

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Украина вновь попыталась атаковать объекты в Крыму и корабли Черноморского флота.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным ведомства, над полуостровом в районе 5:30 утра сбиты несколько беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ВСУ планировали потопить патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», атаковав его пятью морскими дронами.

«В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», – добавил в Минобороны РФ.

В Сети тем временем распространяются кадры из Евпатории, на которых слышны пролеты украинских БПЛА-камикадзе и работа ПВО. Судя по роликам, один из беспилотников был сбит и упал во дворе многоквартирного дома.