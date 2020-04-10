Украина восстановила унитазы москитного флота

10.04.2020, Киев, Максим Карпенко

На Николаевском судостроительном заводе завершили ремонт двух малых ракетных артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М», построенных на заводе, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко. Как сообщает пресс-служба предприятия, речь идет двух единицах так называемого «москитного флота» – «Вышгород» и «Никополь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, катер «Никополь» участвовал в так называемом «азовском походе» ВСУ, который обернулся сдачей экипажа в плен и последующим скандалом вокруг якобы пропажи унитазов после возвращения Россией украинских боевых единиц.

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При этом, почему вышел из строя спущенный на воду в 2017-м году новый МБАК «Вышгород», который в провокации у Керченского пролива не участвовал, – на заводе не уточнили.

«На обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донна-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска», – говорится в сообщении завода.

Ранее Борис Бабин, экс-глава фейкового «представительства президента Украины в АРК», заявлял, что моряки катеров ВМСУ должны были открыть огонь возле Керченского пролива, а вместо этого сдались в плен.

«У нас захватили три военных корабля. У меня вопрос – а они сопротивление оказывали, как предусматривает Устав корабельной службы? Без дополнительных приказов. Хоть одни выстрел кто-то сделал?

Нет. Все. Точка. Если ты – военнослужащий, ты должен рассчитывать, что тебя могут убить. Тебе за это государство платит зарплату, именно за это. Если ты не будешь стрелять – иди в народное хозяйство. На торговый флот. Там никто ни в кого не стреляет», – негодовал Бабин.

Поведение экипажей катеров ВМСУ было вдвойне обидно для украинских патриотов, ведь ими командовали наиболее идеологически мотивированные «морские волки», утверждал член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.

«Всеми шестью артиллерийскими морскими катерами командуют именно те лейтенанты, которые ещё четыре года назад сами были курсантами, спели гимн. Я лично знаю многих офицеров, и знаю, что они по-военному злые, хотят реванша за то унижение, которое они испытали в феврале-марте 2014 года, и у них есть тот драйв, без которого невозможна победа…

Российские пограничники-ФСБщники боятся тех самых молодых лейтенантов на тех… артиллерийских катерах, потому что они понимают, что получат по зубам», – заявлял Клименко незадолго до инцидента в Керченском проливе.

Напомним, украинская сторона после передачи ей кораблей «Никополь» и «Бердянск» заявила, что российские силовики, якобы, похитили с бронекатеров оборудование и даже унитазы.

Российские пограничники в ответ обнародовали запись, свидетельствующую о том, что в момент передачи Киеву сантехника на катерах была в наличии.