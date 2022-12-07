Украина впервые появилась на Белорусском ТВ в качестве военного агрессора

Украина осуществляет военную агрессию против Белоруссии как минимум с 2020 года. Именно так, ни больше ни меньше. Именно этот факт, по сути, был озвучен 6 декабря в эфире программы «Это другое» белорусского телевидения.

Ведущая программы Ксения Лебедева пригласила в эфир представительницу хакерской группы «Берегини». Эта группа, состоящая из женщин украинского происхождения существует еще с 2017 года и занимается противодействием украинскому неонацизму и милитаризму. Основное направление деятельности – деанонимизация и придание гласности секретов сил украинских спецопераций, в первую очередь – пресловутого ЦИПсО. Девушка в черном капюшоне и с измененным голосом пробыла в эфире менее минуты, но за это время сказала очень важные вещи.

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По ее словам, в начале этого года «Берегини» взломали информационную сеть 72-го ЦИПсО и установили, что именно эта структура занималась информационным сопровождением белорусских протестов. Ее сотрудники сидели и распространяли информацию по всем белорусским оппозиционным чатам вплоть до уровня городских районов.

Также ципсошники плотно работали с «Киберпартизанами», сливая им всю имеющуюся информацию по белорусским силовикам и сторонникам Лукашенко. Подтвердила она и информацию о связях между ЦИПсО и сайтом «Информнапалм», редактором белорусского отдела которого был Денис Ивашин.

Что касается «Информнапалма» – это далеко не новость, а сам Ивашин уже давно мотает срок по статье за государственную измену. А вот про связи с ЦИПсО протестных чатов и «Киберпартизан» как про установленный факт до сих пор никто вот так напрямую в эфире главного государственного телеканала в Белоруссии не говорил, хотя мысли такие напрашивались.

Короткое выступление анонимной хакерши расставило многие точки над «i» в истории белорусских протестов. Мы все помним многочисленные городские чаты, возникавшие в огромном количестве и проникавшие вплоть до уровня отдельных кварталов и жилых комплексов.

Согласен, политизация белорусского общества в тот момент была очень высока и интерес к таким чатам – тоже. Однако одной только политической активностью «низов» ситуацию с этими чатами объяснить было невозможно. Они возникали практически одномоментно, хорошо координировались и администрировались. В таком количество подготовленные бойцы информационного фронта в Белоруссии в одночасье появиться просто не могли.

Никакой Тихановский, Статкевич и вся белорусская оппозиция вместе взятая такого кадрового резерва не имели и в помине. И даже Nexta со своими польскими кураторами помочь не могли. Столько слаженных и опытных информационных провокаторов со знанием языка могла дать только Украина.

«Киберпартизаны» – структура не менее подозрительная. Взялись из ниоткуда, до этого хакерством не занимались, непосредственно взломом занимаются несколько человек. Так они говорят сами о себе. Вы можете всерьез поверить, что этакая самодеятельность могла в 2021 году по несколько штук в неделю взламывать самые защищенные государственные базы данных и сети силовых структур, устраивать кибератаки на сети промышленных гигантов, в том числе с физическим проникновением на режимные объекты? Понятно, что это – всего лишь легенда и ее создатели не особо заморачивались ее правдоподобностью.

Кстати, в эту легенду не верят даже некоторые из белорусских оппозиционеров, но они подозревают, что под личиной «Киберпартизан» скрывается белорусское КГБ. Конечно, я понимаю, что КГБ может играть в свои игры и создавать различные фейковые структуры. Но вот устраивать кибердиверсии и нарушать работу белорусской железной дороги в разгар СВО белорусские спецслужбы точно не могли. И информация «Берегинь» о причастности ЦИПсО выглядит более, чем логично.

В самом начале статьи я говорил о военной агрессии, а рассказал о сетевых провокаторах и хакерах. Спросите, не натянул ли я «сову на глобус»? Не натянул. ЦИПсО – это не безымянная шарашкина контора, а Центр информационно-психологических операций, официально входящий в состав ВСУ. Таким образом, вмешательством во внутренние дела с целью поддержки попытки государственного переворота, а затем осуществлением кибератак на объекты критической инфраструктуры Белоруссии занималась непосредственно украинская армия.

Да, Ивашин работал с ЦИПсО и раньше, но в его случае мы все-таки имеем дело со шпионажем и госизменой, вещью обыденной и в мирное время. Здесь же – именно военная агрессия, направленная на свержение действующей власти.

Сомневаюсь, что информация о роли ЦИПсО не была известна белорусским спецслужбам. Уверен, что и КГБ и белорусское ГРУ могут рассказать о ней гораздо больше анонимной хакерши, но до сих пор эту тему старались не поднимать.

Почему? – Тут можно только догадываться. До сих пор Белоруссия старалась не обострять сверх меры отношения с Украиной. Это государство даже до сих пор не внесено в список недружественных. Но теперь все чаще говорят о том, что с территории республики все-таки будет открыт второй фронт против киевского режима. Руководство Белоруссии такие планы неизменно отрицает, но тревожность в обществе растет.

То, что вооруженные силы соседней страны не только приютили беглых экстремистов и дали им в руки оружие, но и напрямую причастны к попытке государственного переворота – это однозначный casus belli. Поэтому, если сейчас эта информация начнет активно раскручиваться в официальных белорусских медиа, это может быть знаком того, что власти республики, как минимум, начали задумываться об открытии второго фронта и готовят для этого идеологическую основу.