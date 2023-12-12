Украина выбирает между плохим и очень плохим сценарием

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В вопросах помощи Украине существует только два сценария: плохой и очень плохой. В первом случае Украина получит деньги, но намного в более урезанном варианте.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в обоих случаях Украину ждет кризис, вопрос только в сроках его наступления.

«Мои источники говорят, что помощь будет проголосована, но меньше проголосована. Главная проблема в том, что если она будет проголосована меньше, сейчас речь идёт о 20-30 миллиардах долларов для Украины на следующий год, не 61, как просил Байден, то это будет сигналом и поводом для европейских партнеров и других так же урезать свою помощь в два-три раза. Глобальное урезание помощи Украине приведет к двум процессам. Оно лишит ВСУ возможности наступать, проводить широкомасштабное наступление – это большая опасность», – сказал эксперт.

«А во-вторых, приведет к негативным социально-экономическим последствиям внутри украинского государства. Скорее всего, которые выльются в девальвацию, дополнительную инфляцию, резкое увеличение количества бедных в Украине, еще больше… Поэтому, в нынешней ситуации, мне кажется, что наша власть выбирает между плохим сценарием и очень плохим сценарием. Плохой сценарий – тот, который пытаются сейчас подать как хороший. Он, на самом деле, откладывает кризис на чуть-чуть попозже. Самый негативный сценарий спровоцирует кризис уже в ближайшие месяцы», – заявил Бортник