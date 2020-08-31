31.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика, Энергетика
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Украина вышла в лидеры по ценам на электроэнергию


Согласно отчету о ситуации на европейских рынках электроэнергии за 1 квартал 2020 года, обнародованному Еврокомиссией, Украина лидирует по оптовым ценам на электроэнергию на рынке на сутки вперед.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот отчет посрамил скептиков, не верящих в украинские реформы – Украина заняла сразу два призовых места, первое и третье, по уровню оптовых цен на рынке на сутки вперед, тем самым унизив членов Евросоюза и другие европейские страны.

Средняя оптовая цена в торговой зоне Бурштынского энергоострова оказалась самой высокой в Европе, на уровне 52, 9 евро за мегаватт-час, а в самой объединенной энергосистеме –несколько ниже, 46,9 евро за мегаватт-час, это 3 место, но это существенно выше, чем в среднем по Европе, где средняя цена составила 34 евро за мегаватт-час.

Причем на результаты исследований еще слабо повлияли карательные меры поскольку они всерьез начали вводиться в марте. Думается, что по итогам второго квартала результат украинских реформ в энергосекторе будет еще более впечатляющим, отрыв украинских цен вот европейские даже вырастет из за того что в Европе во время карантинных ограничений во время пика цены существенно просели, а у нас так существенно они не снижались.


Более того, на мой взгляд у Украины есть все шансы и дальнейшем удерживать за собой вот это лидерство. Европейские цены за год, в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года, снизились на 33%. Это объясняется начавшемся снижением цен на энергоносители, отчасти и начавшимися в марте карантинными мерами, которые привели к снижению перевозок, снижению промышленного производства. В конечном счете дальше развернулся вообще полноценный экономический кризис.

Привести аналогичное сравнение для Украины не представляется возможным, потому что новый рынок электроэнергии у нас полноценно заработал с 1 июля и даже с 1 августа. И в первом квартале прошлого года нас просто не было рынка на сутки вперед. Рынок с поставкой электроэнергии в следующие сутки он является чем-то вроде индикатива для цен электроэнергии в стране.

Как показывает исследование, в результате в первом квартале сравнимый с Украиной уровень цен наблюдался только катастрофически энергозависимой Греции, которая не имеет своих атомных станций и тому подобное. Там электроэнергия стоила 53,4 евро за мегаватт-час», – сказал экономист.

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