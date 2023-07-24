Украина запускает дроны по Крыму в бессильной злобе за потери в Одессе и Николаеве – Рожин

Любовь Смирнова .  
24.07.2023 18:33
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Атака беспилотников на Крымский полуостров – едва ли не единственная возможность противнику ответить на удары по военной и логистической инфраструктуре Украины.

Стоимость таких атак несоизмерима с их эффективностью, заявил в эфире «Крым 24» военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака беспилотников на Крымский полуостров – едва ли не единственная возможность противнику ответить на...

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«Да, действительно, противник за счёт массированного удара беспилотниками пытается перегружать нашу систему ПВО, чтобы из этой кучи дронов хоть какие-то смогли долететь. Но большая часть сбивается, как правило, над морем, некоторые долетают, но существенного ущерба они не причиняют.

Но это – единственный из возможных способов противника реагировать на наши действия по уничтожению их военной, логистической инфраструктуры. Поэтому такие попытки будут продолжаться», – уверен Рожин.

По его словам, атаки тесно координируются технической разведкой НАТО и наводятся курсирующими над акваторией Черного моря западными беспилотниками, которые собирают информацию о работе ПВО, о работе системы РЭБ, о работе наших войск в Крыму.

«Поэтому, собственно, крайне нежелательно помогать противнику и выкладывать какие-то кадры. Потому что все это собирается и изучается. Они изучают комплекс работы наших систем ПВО, пытаются найти какие-то слабые места, прорехи, куда они могут попытаться направить какие-то дроны, чтобы добиться хоть какого-то результата.

Недавняя атака в районе Старого Крыма, где попали по складу боеприпасов на полигоне, говорит, что видимо, нашли какой-то пробел в системе, куда направили дрон», – подчеркнул эксперт.

Он полагает, что в целом Крым защищен хорошо.

«Когда такое происходит, военные изучают, где был пробел, исправляют его у себя. Идёт “соревнование брони и снаряда”. По результатам если судить, то наша РЭБ сбивает практически все, что летит в направлении Крыма. Отдельные локальные прилеты есть, но на фоне того, сколько тратится на эти запуски – это крохи.

Как мы видим, наши удары в районе Одессы и Николаева наносят огромный ущерб противнику. Осуществить нечто подобное ему удаётся в очень редких случаях, когда у нас совсем «забили» на безопасность или просто не оценили противника.

У нас же, как мы видим, есть возможность наносить гораздо больше концентрированный ущерб. Буквально в сжатые сроки», – заверил Рожин.

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