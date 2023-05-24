Украина ждет символическую подачку от НАТО
Украине крайне нужна символическая победа, которой может стать членство в НАТО.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» завил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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При этом, по словам эксперта, реально НАТО ничего не предоставляет Украине
«Наше руководство сегодня использует комплекс вины стран Запада, особенно стран Европы за то, что они вели «Минские соглашения», торговали с Путиным и все остальное для того, чтобы продвигать нашу повестку дня», – считает политолог.
«Мы пытаемся получить символическую победу, очень важна символическая политическая победа в виде членства в НАТО. Но дело в том, что ты что-то новое, какие-то возможности, права Украины услышал в рамках этого совета НАТО? Я, например, ничего нового абсолютно.
Запад ищет какие-то гибридные форматы, как сбить это давление Украины, удовлетворить его хотя бы частично, реально ничего нам не предоставив. Потому что в НАТО нас не готовы брать из-за идущей войны. Это ключевой фактор», – заявил Бортник.
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