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Владимир Зеленский минувшей ночью выступил в Конгрессе США. Гостя из Киева встретили аплодисментами и рукопожатиями. В зале был развернут украинский флаг. В последний раз такой прием организовывали Петру Порошенко вскоре после его избрания президентом.

Свою речь Зеленский читал по-английски с бумажки, водя по ней пальцем, чтобы не сбиться. Происходящее напоминало шоу на ТВ, где зрители по команде хлопают в ладоши. Так и в зале Конгресса – американские политики, выслушав громкую фразу гостя, периодически вскакивали с мест и взрывались овациями, несмотря на то, что зачастую Зеленский произносил полный абсурд.

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«Украина не пала. Украина живет и процветает», – объявил Зеленский, а конгрессмены хлопали в ладоши.

Он назвал первой победой Украины отсутствие страха перед Россией.

«Российская тирания потеряла контроль над нами», – объявил Зеленский.

Американцы опять вскочили с мест и начали аплодировать. А Зеленский продолжил зачитывать текст.

«Россияне могут быть независимыми только тогда, когда смогут победить Кремль в своей голове», – сказал он.

Украине же, по словам Зеленского, предстоит «победить Кремль на поле боя»

«Эта битва не может быть заморожена или отложена», – уточнил Зеленский.

Он пообещал «поворотный момент» в следующем году, который обеспечит помощь США, и это заставило вновь вскочить американцев с мест.

Зеленский похвалился, что накануне побывал в Артемовске (Бахмуте), который, по его словам, россияне безуспешно пытаются взять с мая.

«Украинский Донбасс стоит и дальше», – объявил Зеленский, и американцы опять захлопали.

Дальше он приступил к перечислению преимуществ России в вооружениях, но похвалился, что ВСУ держат оборону (снова аплодисменты), потом вспомнил «храбрых американских солдат, которые бились против гитлеровцев» – «и храбрые украинские солдаты делают то же самое» (опять овации).

Зеленский заверил, что «Украина никогда не сдастся», чем опять заставил зал хлопать.

Он попросил больше оружия от США и пожаловался на «сотни смертоносных дронов», которые получила Россия от Ирана.

Зеленский призвал «остановить их, пока они не нанесли удар по нашим другим союзникам» – в зале опять все вскочили с мест.

«Мы не будем просить американских военных воевать вместо нас. Я хочу заверить вас, что украинские военные могут управлять чудесно американскими танками, а также самолетами», – сказал Зеленский, приведя опять в восторг американцев.

Он пожаловался, что Новый год из-за отсутствия света многим на Украине придется встречать при свечах и бомбоубежищах, но заверил, что украинцы готовы платить цену в этой «войне за незалежность» и желают «исключительно победы».

«Вместе с вами мы поставим на место всех, кто отрицает свободу», – пригрозил Зеленский.

В заключение он достал флаг, который передали ему солдаты ВСУ в Артемовске.

В ответ американцы подарили Зеленскому свое звездно-полосатое полотнище.

Заседание было объявлено закрытым – никакой дискуссии в зале не предполагалось.

Из ложи, где находились представители украинской диаспоры, в заключение раздался клич украинских фашистов «Слава Украине!», а через некоторое время оттуда также выкрикнули «Боже, храни Америку».

Диаспоряне