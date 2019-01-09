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09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Происшествия, Спецслужбы, Таможня, Украина
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Украинца поймали на горячем на границе с Польшей

Польская районная прокуратура в городе Хелм (Люблинское воеводство) проводит расследование по факту попытки нелегального ввоза в страну деталей пушки гражданином Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора” со ссылкой на “Польское радио”.

Как сообщила пресс-служба местной прокуратуры, мужчина был задержан.

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«Он был отправлен в прокуратуру, где заслушал обвинения, касающиеся ношения оружия без разрешения и нарушения норм права об оружии и амуниции», — заявила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка.

Отмечается, что задержанный гражданин Украины свою вину не признал. По запросу прокуратуры суд постановил временно арестовать мужчину. Продолжается расследование.

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