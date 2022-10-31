Украинцам обещают: Победим, расчленим и будем управлять осколками России

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Новости Украины

Украина совместно с Западом победит, добьется распада РФ, а затем будет из осколков строить «новую Россию», сделав ставку на прозападных либералов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил местный политолог Олег Саакян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из последних саммитов ЕСовских четко поставил вопрос того, как дальше жить Европе без России. И планирование будущего развития Европы – безопасности, энергетического и так далее, уже не учитывая вообще Россию. И это консенсус европейских государств, который выходит за рамки самого Европейского союза… Потому частью победы Украины есть и будет проектирование будущего России, если она нам нужна безопасной. Потому что ее океан не затопит, а любые проблемы в России будут эхом отражаться на Украине. Миграционные проблемы, экспорт хаоса с этих территорий, вызовы наркоторговли, торговли людьми, экономические проблемы и много чего другого. Все это будет перебрасываться через нашу границу, завершая эпидемиологической проблемой, если там будет полная деградация коммунального хозяйства на пограничных территориях. Потому для Украины сегодня важно не только деконструировать нынешнюю Россию, но и конструировать безопасную для нас Россию, в частности помогая части российской оппозиции, которая четко ощущают за собой такую ответственность и готовы бороться за будущее России», – заявил Саакян.