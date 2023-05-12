Украинцам получить российское гражданство легче, чем русским негражданам Прибалтики

Новый закон о гражданстве еще больше ужесточил миграционное законодательство России.

Об этом на 11-м Петербургском международном юридическом форуме заявил генеральный директор юридической фирмы «Виста эмигрейшн» Тимур Беслангуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С июля 2022 года граждане Украины вне зависимости от места своего пребывания, этнической принадлежности (это может быть этнический венгр, проживающий во Львове) могут приехать в любой регион России и получить российское гражданство за три месяца, минуя программу переселения соотечественников, необходимость получения квоты на разрешение на временное проживание, вида на жительства.

Речь не идет о присоединенных территориях, не о донецких, луганских, запорожских, а о любом гражданине Украины. Этнические русские с гражданством Казахстана, неграждане из Прибалтийских государств, с гражданством США, Канады, Австралии не имеют права получить российское гражданство сразу.

Им нужно идти либо по программе переселения соотечественников, либо находить другие основания, предусмотренные нашим законодательством» – сказал Беслангуров.