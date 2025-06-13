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Украинцев заставят отказаться от своей коллективной памяти, чтобы западным транснациональным корпорациям было проще управлять этой территорией.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению майданного философа, транснациональные корпорации в скором будущем должны заменить государства.

«Корпорации легче появляются, легче исчезают, что делает их более мобильными, чем государства. Потому что государству трудно появиться и так же трудно исчезнуть, потому что его держат институты. То есть государство уже пусто внутри, а его держит коллективная память, его держат институты. Возможно ли отказаться от коллективной памяти? Нас заставят это сделать. Сам ход в современности, потому что коллективная память войнами заходит в такую безысходность, что без умаления ее значения, из этой безысходности никуда не выйти», – рассуждал Дацюк.

«Мы сейчас в ловушке коллективной памяти. Украинцы вырабатывали за годы независимости свою коллективную память, россияне вырабатывали свою коллективную память. И они взаимно противоположны. И вот в войне они уничтожают сами себя», – добавил он.

«Сергей Олегович, а может проблема в том, что Россия взялась переписать эту память, трансформировать эту память?», – спросила ведущая.

Но Дацюк отметил, что «ничем Украина не лучше».