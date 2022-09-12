Украинцев будут штрафовать за бесплатный Wi-Fi и взломанные пароли

Новости Украины

«Реформирование» в сфере телекоммуникаций, а именно, принятие предложенных недавно законопроектов № 2264 от 15.10.2019 и № 2320 от 28.10.2019, приведет к значительному увеличению вмешательства государства в регулирование рынка электронных коммуникаций, монополизации рынка, росту тарифов на интернет-доступ до европейского уровня и вытеснению отечественных операторов иностранными компаниями.





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«Президент и правительство обещали дерегуляции, а взамен в Интернет придут репрессии. Мы призываем отозвать законопроекты и и выделить необходимое время для обработки нового документа. В случае, если вводится дополнительное регулирование, должно быть четкое обоснование того, какую проблему это регулирование решает.», – заявил глава Правления ИнАУ Анатолий Пятников.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель Комитета ИнАУ по вопросам ИКТ в образовании, вице-президент УСПП Иван Петухов отметил, что оба законопроекта усиливают регуляторные функции, противоречит нормам регулирования на стабильном и насыщенном рынке, каким является украинский рынок телекоммуникаций.

Кроме того, на Украине уже нельзя будет бесплатно раздавать вай-фай, а если ваш домашний пароль взломают, у вас будут проблемы с налоговй.

«Законопроекты красиво подводит каждого из нас с вами, кто не побеспокоился о надежном пароле для дома на своем Wi-Fi, под регулирование НКРЗИ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации). И это еще не все – тут же нас красиво подставляют и передают в налоговую инспекцию. Если вы раздаете бесплатный интернет – а бесплатно ничего нельзя раздавать – вы становитесь уже субъектом налогообложения. Если вам ломанули пароль и кто-то бесплатно попользовался – заплатите за это денежки вместе со штрафными санкциями. Ну, и знаете, как любит наша налоговая – СПДшник вовремя в чем-то не отчитался, они его находят не сразу а через два с половиной года чтобы побольше пеня наросла.

Это есть в определениях (законопроекта). Причем это так красиво написано что вроде сразу не поймёшь. Но начинаешь глубже вчитываться – эта вся запутанность она приводит только к одному: для того чтобы закабалить, для того чтобы каждого сделать сопричастным преступлению», – сказал он.

Законопроекты также направлены против украинских компаний. Под видом «улучшения» и так называемой независимости регулятора создается коррупционный уголовный аппарат для «отжима» и уничтожения малых участников рынка. В итоге в стране останется 4-5 операторов без украинского капитала, отметили в ИнАУ.