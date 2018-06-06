06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцу не дали вывезти яхту с территории ДНР

Из неподконтрольной Киеву территории ДНР гражданин Украины с нарушением правил перемещения грузов пытался провезти парусную яхту, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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“На КПВВ “Новотроицкое” пограничники Донецкого отряда на въезд с неподконтрольной украинской власти территории остановили для проверки гражданина Украины. Мужчина, который двигался на своем авто с прицепом по маршруту “Донецк-Мариуполь”, пытался переместить парусную яхту. Сумма ее оценки составляет около 150 000 гривен”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, яхту, которую украинец вез с нарушением порядка перемещения товаров через линию соприкосновения, передано представителям ГФС для принятия правового решения.