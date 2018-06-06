06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 954 просмотров
Донбасс, Таможня, Украина

Украинцу не дали вывезти яхту с территории ДНР


Из неподконтрольной Киеву территории ДНР гражданин Украины с нарушением правил перемещения грузов пытался провезти парусную яхту, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


“На КПВВ “Новотроицкое” пограничники Донецкого отряда на въезд с неподконтрольной украинской власти территории остановили для проверки гражданина Украины. Мужчина, который двигался на своем авто с прицепом по маршруту “Донецк-Мариуполь”, пытался переместить парусную яхту. Сумма ее оценки составляет около 150 000 гривен”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, яхту, которую украинец вез с нарушением порядка перемещения товаров через линию соприкосновения, передано представителям ГФС для принятия правового решения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть