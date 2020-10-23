23.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Происшествия, Россия, Украина
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Украинцы наконец «заштопали» одного из участников «керченского прорыва»


На «Николаевском судостроительном заводе» завершился ремонт одного из катеров, участвовавших в так называемом «керченском походе» осенью 2018 года.

Об этом сообщает местный ресурс «Николаев – город корабелов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На малом бронированном артиллерийском катере залатали дыры и пробоины, полученные в результате провокации в проливе.

«После завершения капитального ремонта на Николаевском судостроительном заводе вышел на службу малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) Р175 «Бердянск». Все работы выполнены в точно установленные сроки.

В ходе ремонта устранены повреждения, которые МБАК получил во время российской агрессии в Керченском проливе, и выполнены регламентные работы по восстановлению конструкций корпуса, винто-рулевой системы, донно-бортовой арматуры, протекторов, системы главного двигателя и тому подобное», – говорится в сообщении.


Напомним, украинская сторона после передачи ей кораблей «Никополь» и «Бердянск» заявила, что российские силовики, якобы, похитили с бронекатеров оборудование и даже унитазы.

Российские пограничники в ответ обнародовали запись, свидетельствующую о том, что в момент передачи Киеву сантехника на катерах была в наличии.

Ранее экс-командующий ВМСУ Игорь Воронченко сообщил, что бронекатера «Никополь» и «Бердянск», которые участвовали в провокации в Керченском проливе осенью 2018 года, сдались в плен, а затем были возвращены Россией, готовятся снова выйти в море в качестве грозных боевых единиц.

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