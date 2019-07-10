Украинцы рассказали социологам, что они думают о статусе Донбасса

10.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

68% украинцев считают, что территории Донбасса, которые сейчас контролируются ДНР и ЛНР, должны быть частью Украины, как и раньше, на общих основаниях и правах с другими регионами страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Таковы результаты исследования социологической группы «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI).

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В то же время 16% опрошенных отмечают, что территории должны быть частью Украины, но со специальным статусом.

Лишь 2% респондентов считают, что они должны стать частью России.

В то же время 70% украинцев считают, что весь Донбасс (Донецкая и Луганская области в полном составе) должны быть частью Украины, как и раньше. 14% — быть частью Украины, но со специальным статусом. 2% — стать частью России; 2% — стать независимым государством.

Опрос проводился по всей Украине (кроме неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса) с 13 по 23 июня 2019 года. Всего было опрошено 2 400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов — 61.8%.