Украинцы ринулись в российский Крым

28.04.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Несмотря на пропаганду о «российской угрозе» и всевозможные осложнения, введенные властями Украины для желающих посетить российский Крым, поток желающих въехать на полуостров из бывшей советской республики резко возрос накануне майских праздников.

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Об этом сообщает телеканал «Крым 24» со ссылкой на данные погранслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если в обычные дни через пункты пропуска проходит около пяти тысяч человек, то за последний день поток превысил десять тысяч. И с приближением майских праздников количество туристов из Украины будет только расти. Все пункты пропуска с российской стороны работают в штатном режиме. Пограничники готовы к наплыву отдыхающих», – сообщают крымские телевизионщики.