Украине пророчат «эффект Молдовы» и парад дефолтов

Новости Украины

Стремительно покидающие свою страну украинцы станут фактически электоральным большинством на фоне оставшихся сограждан, что на фоне экономического кризиса с попытками перезагрузок через дефолты фактически выкачает все ресурсы Украины на Запад.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Да, это так!» рассказал политический эксперт Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину сейчас будет ждать «эффект Молдовы». В чем он заключается? Чуть ранее это был «эффект Армении». Это – когда количество зарубежных граждан страны либо равно, либо больше, чем количество граждан, которые остались в стране. А во время выборов, политику определяет голосование. И к примеру, в Молдавии может жить сто человек, которые поддерживают коммунистов, но если будет всеобщее голосование, то победят либералы, которые, в том числе, живут в Румынии. И те сто человек, которые живут в Молдове и любят коммунистов, вынуждены будут, имея большинство в Молдавии, подчиниться воле либералов, которые проголосовали снаружи», – рассуждал он.

По его мнению, зарубежные плутократы, дорвавшиеся до власти через госпереворот на Украине в 2014 г., заинтересованы только в том, чтобы вытянуть из страны, пребывающей в бедственном положении, последние ресурсы. Классический пример – подписанные при министре финансов и гражданке США Наталье Яресько соглашения о реструктуризации внешних долгов.

«Тут же – дефолт. «Нафтогаз» дефолт допустил технически? Скажите, пожалуйста, кто мешал «Нафтогазу» реструктуризировать это все? Кто мешал Минфину заниматься реструктуризацией? Это очень похоже на то, что было когда-то после Майдана. Помните, перед приходом Яреськи кто-то очень хитрый, всякие «инвестбанкеры», под видом клуба анонимных держателей этого долга, скупили его, а потом накинули нам через Яреську удавку «ВВП-варентов»? То есть, мы должны платить дань с развития страны. И кто-то очень хитрый сделал то же самое сейчас, ведь эта выплата должна была быть в районе 3 млрд в сентябре, и еще должна быть, Минфин должен сделать по ходу пьесы, но нам не дают это реструктуризировать. Вы в курсе, что многие другие ведущие государственные корпорации тоже готовятся объявить дефолт?», – негодовал эксперт.

Также Чаплыга прокомментировал утверждение, что дефолт, как таковой, предполагает шанс «отыскать новые возможности и оттолкнуться от дна».

«При условии, если граждане будут на это готовы. Граждане, живущие за рубежом, пострадают первыми. Они не смогут пользоваться своими накоплениями, которые у них есть и которые хранили в гривне в своих банках. Дефолт – это же не означает списание долгов. Это просто я прихожу к тебе и говорю: «Ты мне должен денег». А денежных средств в кармане нет. То есть, это значит, что больше я тебе в долг не дам – ни внутри, ни внешне ты нигде не найдешь. Но освобождает ли тебя это от долгов? Нет. Ты все равно их должен будешь выдавать, но под новые условия. И не факт, что они будут выгодные тебе», – пояснил он.