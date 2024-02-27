Украине уготована судьба вечно воюющей Сирии – Портников

Вадим Москаленко.  
27.02.2024 19:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад уготовил Украине судьбу Сирии – масштабную многолетнюю войну, о которой почти не говорят в мире.

Об этом в эфире интернет-канала «Болезненные темы» заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад уготовил Украине судьбу Сирии – масштабную многолетнюю войну, о которой почти не говорят...

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«Мои западные коллеги говорили мне, что это [война против России] будет так, как в Сирии. Когда российские войска были под Киевом, многие собеседники на Западе говорили, что никакой Киев не возьмут, это будет как сирийский конфликт. Надо рассчитывать на 8-10 лет. Это было буквально в марте 2022 года», – сказал Портников.

Он пожаловался, что об Украине в мире забывают так же, как забыли о Сирии.

«В Сирии сейчас постоянно происходят бомбардировки, перемещения войск, какие-то протесты населения против режима Асада. Никто об этом не знает. На первых и вторых страницах газет вы можете прочитать о Сирии исключительно в ближневосточных медиа, и тоже не каждый день.

И мы видим, как опускается на третье-пятое место и Украина», – добавил пропагандист.

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