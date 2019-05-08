Украинская боевая авиация потеряла 10 самолетов

08.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Порядка десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в Крыму на авиабазе «Бельбек», безвозвратно потеряны как боевые единицы.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отмечается, что вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года, а российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасность украинской военной техники.

«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы «Бельбек» (Крым), пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», ‒ рассказал Белик.

По его словам, «украинские самолеты стоят на площадках возле моря, им пять лет не проводили профилактические антикоррозийные работы, не запускали электроприборы и двигатели».

В свою очередь председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников, экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала украинской стороне забрать из Крыма военное имущество, в том числе вспомогательные корабли украинского флота, который ржавел на протяжении 25 лет после раздела Черноморского флота СССР.

« Однако украинская сторона их не брала, в первую очередь, по политическим мотивам, чтобы доказать, что это – «их имущество на их территории». Потом – для того чтобы доказывать мировому сообществу, что это «военные трофеи», потому что Россия «воевала» с Украиной и незаконно «захватила» это военное имущество.

Далее стало понятно, что это никого не интересует, и на сегодняшний момент, насколько я знаю, ни технически, ни физически, ни материально у украинской стороны нет возможности этот металлолом перетягивать на свою сторону. Потому что его можно сегодня использовать исключительно как металлолом, а не боевые единицы», ‒ сказал Колесниченко в эфире радио Sputnik.