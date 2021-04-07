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07.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Украинская дипломатия: «Может стать полем битвы в третьей мировой войне»

Новости Украины

Украина может стать ареной военного противостояния между глобальными игроками.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, Украина должна инициировать обсуждение вопроса обострения на Донбассе на всех международных площадках.

«Я не понимаю, почему Украина не обращается сейчас в Совбез ООН [чтобы] немедленно заслушать там информацию о том напряжении, которое Россия накручивает сейчас, подтягивая к государственным границам Украины дополнительные военные части. Понимаете, такие вещи, они на самом деле, уровня континентальной безопасности. Я уже не говорю о том, что задействовать механизм ОБСЕ аж до созыва Ассамблеи ОБСЕ и так далее.

Все это имеет значение, легкомысленно относиться к этому в такой ситуации нельзя, потому что потом будет, как примерно было и с «Будапештским меморандумом». Вспомните, вначале – «не было, потому что никто не инициировал» и так далее. Поэтому сейчас нужно пытаться задействовать все механизмы, которые доступны, которые создавались для того, чтобы не начался не просто серьезный конфликт.

Вы же знаете прекрасно, что если взять цель создания ООН или Совбеза, механизмов противодействия войне, то после Второй мировой войны все это создавалось ради того, чтобы мир не сползал в третью и, не дай бог, не произошло это все. А сейчас как посмотрим на ситуацию, то мир сползает, и нам нужно понимать, чтобы Украина не стала полем битвы», – заявил Бессмертный.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве призвали превратить Украину в острие третьей мировой войны.


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