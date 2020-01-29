Украинская газета: Проглотим и замолчим претензии Румынии ради борьбы с Россией

29.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине следует замалчивать проблемы в отношениях с Румынией, где претендуют на земли Буковины и Бессарабии, чтобы в условиях конфликта с Россией не получить еще и противостояние на западных границах.

Об этом пишет киевская газета «День», редактируемая Ларисой Ившиной, супругой экс-главы СБУ Евгения Марчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях, когда Украина вынуждена бороться с агрессором на Востоке, «разжигать вражду» в отношениях с соседями на Западе точно не является целесообразным и продуманным шагом. Тем более что с другими европейскими соседями у нас и так отношения далеки от идеальных. С Польшей мы спорим из-за героев, с Венгрией — из-за языка», – говорится в публикации.

«Румыния теперь Украине точно не враг… Эту мысль, кстати, было бы хорошо усвоить и украинским медиа», – настаивает «День».

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне МИД Румынии вызвал украинского посла в Бухаресте Александра Банкова и потребовало от него разъяснений по поводу речи президента Украины Владимира Зеленского в День соборности Украины. Румынию возмутили слова Зеленского о том, что в 1919 году она «заняла Северную Буковину». Послу было указано на «необходимость корректного понимания истории». Дипломат поспешил извиниться и назвал причиной недоразумения неправильный перевод.

В январе пять политических сил Молдовы, выступающие за объединение страны с Румынией, объявили о создании единого движения «Униря».

Как также сообщал «ПолитНавигатор», на одной из станций метрополитена Бухареста появилась карта Румынии, включающая в себя западноукраинский город Черновцы, а также часть Одесской области и столицу Молдавии – Кишинев.

В 2009 году Украина согласилась с решением суда в Гааге, который разделил в пользу Румынии шельф Черного моря возле острова Змеиный. Значительная часть запасов газа и нефти отошла Бухаресту. Наблюдатели полагали, что администрация тогдашнего президента Виктора Ющенко пошла на уступки, желая заручиться поддержкой Румынии на пути в НАТО.