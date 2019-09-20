Украинская ГТС отрабатывает сценарий работы в режиме ЧП

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина готова к сценарию прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года — газотранспортная система отрабатывает работу в чрезвычайном режиме.

Об этом сообщил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Относительно того, готовы ли мы к другим сценариям, я опять же говорю, что если мы сможем действительно подписать политические, экономически рыночные условия, то да, мы готовы, и это будет договор транспортировки и, возможно, еще дополнительные договоры. Если мы говорим о том, готовы ли мы, если не будет транспортировки — да, мы готовы, учитывая те объемы газа, которые у нас есть: у нас и газотранспортная система отрабатывает работу в чрезвычайном режиме, и кампании отрабатывают, эксплуатирующих эту инфраструктуру и персонал отрабатывает работу как раз в режиме реверса и обеспечения потребителей объемами газа в случае чрезвычайной ситуации, ну или в случае зимы”, — сказал министр.

Ранее Оржель сообщил, что Украина планирует к началу отопительного сезона накопить 21 млрд кубометров газа в подземных хранилищах.