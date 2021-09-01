Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.09.2021 22:21 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Запад, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинская идеология потерпела сокрушительный международный провал

Новости УкраиныУкраинская идеология поклонения Западу начинает рушиться по мере того, как США и Европа отворачиваются...

Украинская идеология поклонения Западу начинает рушиться по мере того, как США и Европа отворачиваются от Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Западопоклонческая идеология навязывалась на Украине в течение десятилетий, и признать заявление Байдена о том, что США будут точечно и локально реагировать на угрозы, конечно, украинскому руководству не хочется, потому что будет провалена вся идеология.

«Мы Запад, Европа». Европа отошла, Германия сказала, что нам «Северный поток-2» важнее, чем все эти игры, США имеют колоссальные проблемы. А что делать Зеленскому, ему сейчас нужно колесить по миру и просить, встречаться, рассказывать, потому что он голый король», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что киевская власть держится только на воле США, и если Америка отвернётся от Зеленского, его сметут.

«Все видимые одежды – это одежды, которые на него одевают США и западная Европа. Что он скажет по приезду на Украину? «Нас не поддерживают, мы не станем членами НАТО, ЕС нас никогда не примет»? Зеленского после такого сметут, и останется его вывозить, как американских собачек из Афганистана. Всё, другого выхода нет», – подчеркнул Афонин.

Напомним, ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что Джо Байден не планирует проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским по итогам намеченных на сегодня переговоров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть