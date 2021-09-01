Украинская идеология потерпела сокрушительный международный провал

01.09.2021 22:21 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская идеология поклонения Западу начинает рушиться по мере того, как США и Европа отворачиваются от Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат от КПРФ Юрий Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западопоклонческая идеология навязывалась на Украине в течение десятилетий, и признать заявление Байдена о том, что США будут точечно и локально реагировать на угрозы, конечно, украинскому руководству не хочется, потому что будет провалена вся идеология. «Мы Запад, Европа». Европа отошла, Германия сказала, что нам «Северный поток-2» важнее, чем все эти игры, США имеют колоссальные проблемы. А что делать Зеленскому, ему сейчас нужно колесить по миру и просить, встречаться, рассказывать, потому что он голый король», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что киевская власть держится только на воле США, и если Америка отвернётся от Зеленского, его сметут.

«Все видимые одежды – это одежды, которые на него одевают США и западная Европа. Что он скажет по приезду на Украину? «Нас не поддерживают, мы не станем членами НАТО, ЕС нас никогда не примет»? Зеленского после такого сметут, и останется его вывозить, как американских собачек из Афганистана. Всё, другого выхода нет», – подчеркнул Афонин.

Напомним, ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что Джо Байден не планирует проводить совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским по итогам намеченных на сегодня переговоров.