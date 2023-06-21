Украинская компания помогла России с производством «Калибров»

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На Украине сообщили о подозрении российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, который, как утверждается, оказывал помощь в производстве баллистических ракет для ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного олигарха из России Михаила Шелкова, который причастен к схемам скрытого снабжения украинского титанового сырья в страну-агрессор. Для реализации сделок русский использовал подконтрольное ему ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» в Днепропетровской области. Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами производства высококачественного титана. Конкретно их Шелков поставлял в РФ по заказу компаний российского военно-промышленного комплекса. Среди них – производители крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52», – отмечается в сообщении.

Утверждается, что Шелков тайно стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала СВО, а фактическое управление предприятием осуществлялось через российского монополиста по производству титана ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

«По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок России, воюющих против Украины. После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в нашем государстве во избежание санкций. Для этого он пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины», – отчитались в СБУ.

Там добавил, что поскольку фигуранты находятся на территории России, «продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства».