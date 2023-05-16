Украинская певица подчистую сдала киевскую ПВО

Вадим Москаленко .  
16.05.2023 21:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина


Бывшая жена киевского наркобарона Юрия Чернецкого, блогер Инна Воронова опубликовала видео с работой украинских ракетных установок, и тем самым сдала расположение их позиций.

Скандал разгорелся в украинских сегментах соцсетей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшая жена киевского наркобарона Юрия Чернецкого, блогер Инна Воронова опубликовала видео с работой украинских...

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«Эта тупая соска из Комфорт Тауна выложила работу ПВО в Киеве из окна своей квартиры. Она певица. Видео работы ПВО уже снесла с Инсты», – возмутились укронацисты и опубликовали её персональные данные и контакты.

К Вороновой начали поступать сообщения с угрозами, разозлённые «патриоты» пообещали ей тюрьму за разглашение «тайных сведений».

Вскоре Воронова записала видео с извинениями.

«Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа, я сделала необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома.

После первого же комментария – поняла, что нельзя ставить, сразу удалила. Я понимаю, что видео могло принести очень плохие последствия, я очень сильно извиняюсь», – сказала она на русском языке.

Однако раскаяния не утихомирили радикалов. Скандал получил такой резонанс, что ушлые укронацисты тут же нашли ещё нескольких «предателей», которые также публикуют в сети видео с работой украинской ПВО.

«Вот еще один рогуль снял хату в высотке и снимает да фоткает работу ПВО»;

«И еще тюлень с Херсона»;

«Еще вот худой, бедный студент. А бедный, потому что тупой и снимает работу ПВО», – не унимались радикалы.

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