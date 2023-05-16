Украинская певица подчистую сдала киевскую ПВО
Бывшая жена киевского наркобарона Юрия Чернецкого, блогер Инна Воронова опубликовала видео с работой украинских ракетных установок, и тем самым сдала расположение их позиций.
Скандал разгорелся в украинских сегментах соцсетей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Эта тупая соска из Комфорт Тауна выложила работу ПВО в Киеве из окна своей квартиры. Она певица. Видео работы ПВО уже снесла с Инсты», – возмутились укронацисты и опубликовали её персональные данные и контакты.
К Вороновой начали поступать сообщения с угрозами, разозлённые «патриоты» пообещали ей тюрьму за разглашение «тайных сведений».
Вскоре Воронова записала видео с извинениями.
«Я хочу попросить прощения у Украины и украинского народа, я сделала необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома.
После первого же комментария – поняла, что нельзя ставить, сразу удалила. Я понимаю, что видео могло принести очень плохие последствия, я очень сильно извиняюсь», – сказала она на русском языке.
Однако раскаяния не утихомирили радикалов. Скандал получил такой резонанс, что ушлые укронацисты тут же нашли ещё нескольких «предателей», которые также публикуют в сети видео с работой украинской ПВО.
«Вот еще один рогуль снял хату в высотке и снимает да фоткает работу ПВО»;
«И еще тюлень с Херсона»;
«Еще вот худой, бедный студент. А бедный, потому что тупой и снимает работу ПВО», – не унимались радикалы.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.