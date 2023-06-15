Украинская пропаганда перешла к угрозам Венецианской комиссии
На Украине недовольны и не планируют выполнять рекомендации Венецианской комиссии, раскритиковавшей принятый Верховной радой дискриминационный закон о национальных меньшинствах.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Европейская правда» (дочерний портал антироссийского пропагандистского интернет- издания «Украинская правда».
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«Вряд ли решение ВК было «написано в Москве», но точно вызвало там восторг. Во-первых, «Венецианка» наголову (и часто на надуманных основаниях) раскритиковала закон о меньшинствах, принятый парламентом в прошлом году.
Во-вторых, Комиссия продемонстрировала полную неадекватность понимания событий в Украине. Российскую агрессию с признаками геноцида в заключении назвали временной «чрезвычайной ситуацией», и он предполагает, что после войны русское языковое и культурное влияние в Украине должно быть восстановлено в полном объеме.
Украина точно не будет выполнять такие абсурдные рекомендации. При любой власти. Что бы ни стояло на кону. Да и дальнейшие советы Комиссии будут восприниматься со скепсисом. Если только она не найдет силы и мудрость, чтобы как можно быстрее пересмотреть свое позорное решение», – угрожает издание.
Там опасаются, что «для друзей России это решение ВК станет инструментом как раз для того, чтобы останавливать движение Украины к членству в ЕС».
«Коллегиальный экспертный орган Совета Европы в своем заключении принялся доказывать украинцам, что российское меньшинство нуждается в такой же или большей защите, чем, скажем, польское или венгерское. Ведь, как напоминает ИК в начале своего заключения, в Конституции Украины 1996 есть упоминание о защите русского языка. Наиболее шокирует непонимание того, какое значение имеет для украинцев война против российской агрессии», – возмущается «ЕП».
Решение Венецианской комиссии характеризуется как «позорное до бесконечности».
«А еще это решение убивает авторитет Венецианской комиссии. После такого ее документы становится сложно воспринимать всерьез. Это серьезная проблема, которую Совету Европы еще предстоит осознать. И остается надеяться, что ей станет смелости исправить эту свою вопиющую ошибку», – резюмирует автор.
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