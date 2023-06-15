На Украине недовольны и не планируют выполнять рекомендации Венецианской комиссии, раскритиковавшей принятый Верховной радой дискриминационный закон о национальных меньшинствах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Европейская правда» (дочерний портал антироссийского пропагандистского интернет- издания «Украинская правда».

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«Вряд ли решение ВК было «написано в Москве», но точно вызвало там восторг. Во-первых, «Венецианка» наголову (и часто на надуманных основаниях) раскритиковала закон о меньшинствах, принятый парламентом в прошлом году.

Во-вторых, Комиссия продемонстрировала полную неадекватность понимания событий в Украине. Российскую агрессию с признаками геноцида в заключении назвали временной «чрезвычайной ситуацией», и он предполагает, что после войны русское языковое и культурное влияние в Украине должно быть восстановлено в полном объеме.

Украина точно не будет выполнять такие абсурдные рекомендации. При любой власти. Что бы ни стояло на кону. Да и дальнейшие советы Комиссии будут восприниматься со скепсисом. Если только она не найдет силы и мудрость, чтобы как можно быстрее пересмотреть свое позорное решение», – угрожает издание.