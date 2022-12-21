Украинская власть: «Развал России – наш приоритет»

21.12.2022  11:55 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Развал России на несколько государств является одним из наиболее приоритетных сценариев для Украины.

Об этом в эфире блога «Голос Америки» заявил секретарь возглавляемого президентом Украины Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Развал России на несколько государств является одним из наиболее приоритетных сценариев для Украины. Об...

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По мнению Данилова, первыми о себе должны заявить чеченские сепаратисты.

«Для нас это абсолютно один из приемлемых сценариев, чтобы произошла дефрагментация Российской Федерации. Более того, я могу сказать, что все предпосылки, чтобы это произошло, россияне сделали самостоятельно», – сказал секретарь СНБО

«Я четко понимаю, что такая страна, как Ичкерия – это абсолютно независимая страна и она объявит свою независимость, как только произойдут какие-то изменения в Российской Федерации. Это будет первая страна, которая будет независимая. Более того, там очень много происходит внутри процессов, которые мы с вами пока не наблюдаем, но они идут, и они приведут к разрушению России», – заявил Данилов.

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