Украинские авиакомпании дерут три шкуры с застрявших за границей сограждан

19.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские авиаперевозчики продолжают наживаться на своих гражданах, пользуясь пандемией коронавируса, в которую погрузился мир.

Так, например, Международные авиалинии Украины, подконтрольные олигарху Игорю Коломойскому, а также позиционирующая себя как лоукостер компания SkyUP Airlines в несколько раз завысили стоимость билетов из стран Евросоюза. В частности, из австрийской Вены в Киев билет стал стоить от 4,3 тыс. гривен.

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Об этом в своем блоге пишет политолог Кирилл Молчанов.

«Давеча, наш доблестный МИД обещал льготные билеты для украинцев застрявший за границей. Как вам такие «льготные» по цене выше обычной раза в 2,5 от нашего лоукостера? P.S. у МАУ цены идентичные, самое время поработать антимонопольному комитету. Я в Вену летал «Визом» и «Раяном» в 4 раза дешевле и без «льготных тарифов», – отмечает эксперт.

«Я бы ставил такой же ценник в евро. На то она и рыночная экономика. А кому не нравится — пусть идёт на родину пешком», – комментирует политолога киевский риелтор Дмитрий Гура.