В нынешнем конфликте на территории Израиля задействованы и украинское оружие, и украинские беженцы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт Владимир Евсеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что говорят израильские данные. В результате поимки ДРГ на территории Израиля было захвачено легкое стрелковое вооружение, включая ручные гранатометы, которые раньше находились на территории Украины.

Есть информация о том, что среди украинских беженцев в Израиле были те, кто за деньги выступали в роли наводчиков для палестинских группировок. Некоторые украинские беженцы участвовали в грабежах в израильских городах, которые подверглись нападению.

Неслучайно премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху было принято решение отстранить от должности генералов, которые тесно сотрудничали с Украиной. Но этого явно недостаточно. Если сейчас будет выявлено, что было поставлено очень много оружия с территории Украины, что вполне возможно, учитывая коррумпированность украинского руководства, то будет поставлен вопрос о депортации украинских беженцев с территории Израиля в интересах обеспечения национальной безопасности», – сказал Евсеев.