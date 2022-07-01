Украинские беженцы в Польше: конец медового месяца

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Новости Украины

Отказ польского правительства выплачивать с 1 июля материальную помощь приютившим беженцев с Украины свидетельствует о том, что перспектива польско-украинских отношений не столь радужна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

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«С одной стороны, культурные коды украинцев и, например, поляков близки, чтобы понимать друг друга. Но с другой — это разные люди. У них разные бытовые привычки, разное отношение к частной собственности. Поляки хотят, чтобы приспосабливались к ним, а не наоборот. Выражение поддержки Украине стало формой политического перформанса, но когда дело доходит до конкретных мер помощи Киеву или беженцам, ответы не столь убедительны. Нужно что-то взять у себя и отдать другому. Первый месяц была эмоциональная атмосфера, но потом начала угасать. Перспектива польско-украинских отношений не настолько радужна, как это может показаться, — сказал Межевич «Известиям».

При этом старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает такую реакцию поляков вполне естественной.

«Невозможно содержать мигрантов на протяжении долгого времени. Также невозможно превращать Польшу в кассу взаимопомощи в одностороннем порядке. Поляки просили дополнительные средства для содержания мигрантов. Но денег из европейских фондов так и не поступило. Возможно, будут какие-то другие варианты помощи Варшаве. Что касается самих беженцев, то 95% из них — это женщины и дети, им тяжело где-то чувствовать себя комфортно. А вообще сложившаяся ситуация — то, к чему украинское общество шло долгие годы. Сейчас плоды этого будут пожинать многие: поляки, немцы и все остальные», – прогнозирует Офицеров-Бельский.