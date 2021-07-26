Украинские боевики обстреляли жилой сектор ДНР

26.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донбассе украинские боевики обстреляли населённый пункты Донецкой Народной Республики, в результате чего повреждены несколько домов мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего украинские боевики выпустил тридцать шесть мин и гранат по населенным пунктам ДНР – Горловке, Населённой Балке, Ленинскому, Яковлевке, Весёлому и Донецку.

Населённые пункты обстреливались из СПГ, АГС, РПГ, 82-мм гранатомётов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов повреждены пять жилых домов. Жертв среди мирного населения и защитников республики нет.

«Все попытки Представительства ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были в очередной раз проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

Подразделения НМ, в соответствии с пунктом «е» Мер, с целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, вынуждено открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения и подавили огневую активность противника», – добавили в ведомстве.

Потери среди украинских боевиков, понесённые в результате ответного огня, уточняются.