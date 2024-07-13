Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу

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Украинские дроны атаковали нефтебазу на территории Ростовской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется», – написал губернатор в своем тг-канале в пять утра.

Позже он добавил, что по состоянию на 8:00 площадь возгорания составила 200 квадратных метров, а к месту тушения прибыл пожарный поезд.

Специализирующийся на происшествиях ресурс Mash, ссылаясь на свои источники, утверждает, что нефтебазу атаковали минимум два БПЛА.

«Один из них упал в 20 метрах от промплощадки. Второй попал по цели. Начался пожар. Огонь тушат уже 4,5 часа. Пожару присвоен третий ранг сложности. Локализовать пока не получается. На территорию приехала скорая. Данных о пострадавших ещё нет. На нефтебазе в резервуарах хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», – пишет Mash.

При этом Минобороны РФ о попадании дрона не сообщает, хотя и признает атаку.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.