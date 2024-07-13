Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу

Олег Кравцов.  
13.07.2024 10:30
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Украинские дроны атаковали нефтебазу на территории Ростовской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Украинские дроны атаковали нефтебазу на территории Ростовской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил...

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«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники. Информация уточняется», – написал губернатор в своем тг-канале в пять утра.

Позже он добавил, что по состоянию на 8:00 площадь возгорания составила 200 квадратных метров, а к месту тушения прибыл пожарный поезд.

Специализирующийся на происшествиях ресурс Mash, ссылаясь на свои источники, утверждает, что нефтебазу атаковали минимум два БПЛА.

«Один из них упал в 20 метрах от промплощадки. Второй попал по цели. Начался пожар. Огонь тушат уже 4,5 часа. Пожару присвоен третий ранг сложности. Локализовать пока не получается. На территорию приехала скорая. Данных о пострадавших ещё нет. На нефтебазе в резервуарах хранят бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо», – пишет Mash.

При этом Минобороны РФ о попадании дрона не сообщает, хотя и признает атаку.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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