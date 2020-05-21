Украинские евреи жёстко ответили на циничную выходку меджлисовского «режиссёра»

21.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Создатель воспевающего боевиков «АТО» фильма «Киборги», меджлисовец Ахтем Сейтаблаев пытается использовать тему Холокоста для создания многочисленных русофобских фейков.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Директор госпредприятия «Крымский дом», режиссер Ахтем Сейтаблаев заявил в интервью, что он «желает автору высказывания «какая разница» никогда не услышать предложение назвать улицу, на которой живут его родители, именем Адольфа Эйхмана». Мол, в Крыму недавно запустили воздушный шар с портретом Сталина и ему не все равно.

В этом циничном высказывании, режиссер финансируемых из бюджета фильмов, не только намекает на еврейское происхождение президента Зеленского, но и пытается смешать депортацию, оккупацию Крыма и Холокост – сравнение чудовищное и неприемлемое.

Сейтаблаев не первый раз пытается использовать Холокост: например, фейковая история о крымской татарке, якобы, два раза спасшей 88 еврейских детей в Крыму – один раз от Холокоста, другой – от депортации.

По этой истории он снял фильм и объявил её реальным фактом. После разразившегося скандала он заявил, что предоставит доказательства подвига, но ничего до сих пор так и не предъявил. В Яд Вашем тоже ничего не известно о чудесном спасении еврейских детей в Крыму», – написал он.

Однако, подчеркнул Эдуард Долинский, Ахтем Сейтаблаев «забывает» рассказывать о преступлениях нацистов против – как еврейского, так и всех остальных народов Крыма и о том, что на Украине этих нацистов делают героями.

«Если Сейтаблаев в одном интервью говорит о депортации крымских татар, без сомнения, ужасном преступлении, о борьбе своих дедов против нацизма, и одновременно упоминает Холокост, то тогда он должен иметь смелость сказать о судьбе евреев Крыма.

О массовом убийстве 40 тысяч крымских евреев, которое сделали нацисты при активной помощи крымско-татарской полиции. Или о судьбе крымчаков, которые ничем не отличались от крымских татар: ни языком, ни одеждой, или о судьбе маленького поселения горских евреев.

Все евреи, которые не смогли эвакуироваться из Крыма, были уничтожены. Никто, за исключением нескольких случаев, не выжил.

Режиссер взывающий к Адольфу Эйхману, видимо не в курсе, что в Украине, где он живет, именами убийц евреев и поляков названы сотни улиц, что людям, которые активно участвовали в Холокосте установлены сотни памятников? Иначе он, наверное, уже поднял бы свой голос?» – резюмировал общественник.

В свою очередь, пользователь соцсети Владимир Хорунжий выразил мнение, что подобная киевская пропаганда является средством для распила украинского бюджета.

«А не странно, что ДержГивноКино под ПАПой и вятровичами с княжицкими, под руководством Филипка-поджигателя, отпрыска основателя Свободивцив, стало центром агитпропа ахтемов и прочих недо-талантов, для маскировки. А на самом деле – пилорамой миллиардов из бюджета страны!» – прокомментировал он.