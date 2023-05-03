«Украинские музыканты наконец поняли, что за русские песни – на вилы» – пулемётчик ВСУ

Вадим Москаленко.  
03.05.2023 19:43
  (Мск) , Львов
Просмотров: 772
 
Дзен, Общество, Русский язык, Украина


Украинская музыка прекрасна и романтична, став таковой с началом войны, поскольку музыканты стали понимать, что за песни на русском языке их просто закопают.

Об этом в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил находящийся под Угледаром командир пулемётчиков ВСУ Назарий Кишак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская музыка прекрасна и романтична, став таковой с началом войны, поскольку музыканты стали понимать,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Хочу дойти до того момента, когда я буду ехать по каждой украинской улице, и на каждом столбе должен быть флаг. Чтобы мы не чурались, как это делали Донецк и Луганск, своей символики. Чтобы мы ходили в спортивных костюмах с тризубами Украины, чтобы мы ходили в вышитых сорочках, как делали это когда-то наши деды и прадеды, а не в футболках «адидас». Чтобы мы возрождали свою украинскую культуру, музыку.

Посмотрите, какая у нас музыка, неимоверная, лучшая в мире! Во время чего она такой стала? Во время войны, потому что мы объединились. Нигде нет такой классной, такой романтичной, страстной музыки, от которой аж сердце трепещет, аж останавливается, потому что играет украинская музыка. Посмотрите на наших музыкантов, которые поняли, что, упаси Бог, на русском языке запоют, так тебя завтра на вилах вынесут на Говерлу и там сразу же закопают», – сказал Кишак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть