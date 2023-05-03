«Украинские музыканты наконец поняли, что за русские песни – на вилы» – пулемётчик ВСУ

Украинская музыка прекрасна и романтична, став таковой с началом войны, поскольку музыканты стали понимать, что за песни на русском языке их просто закопают.

Об этом в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявил находящийся под Угледаром командир пулемётчиков ВСУ Назарий Кишак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу дойти до того момента, когда я буду ехать по каждой украинской улице, и на каждом столбе должен быть флаг. Чтобы мы не чурались, как это делали Донецк и Луганск, своей символики. Чтобы мы ходили в спортивных костюмах с тризубами Украины, чтобы мы ходили в вышитых сорочках, как делали это когда-то наши деды и прадеды, а не в футболках «адидас». Чтобы мы возрождали свою украинскую культуру, музыку.

Посмотрите, какая у нас музыка, неимоверная, лучшая в мире! Во время чего она такой стала? Во время войны, потому что мы объединились. Нигде нет такой классной, такой романтичной, страстной музыки, от которой аж сердце трепещет, аж останавливается, потому что играет украинская музыка. Посмотрите на наших музыкантов, которые поняли, что, упаси Бог, на русском языке запоют, так тебя завтра на вилах вынесут на Говерлу и там сразу же закопают», – сказал Кишак.