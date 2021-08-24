Марш участников АТО в Киеве сопровождался оскорблениями в адрес Путина и Лукашенко

24.08.2021 22:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве по случаю тридцатилетия «независимости» Украины прошёл «Марш защитников», в котором приняли участие ветераны карательной операции против провозглашенных русских республик Донбасса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Марш начался с парка Шевченко, где собрались тысячи человек – военнослужащие ВСУ, националисты, меджлисовцы, белорусские змагары и сочувствующие горожане. Оттуда колонной они выдвинулись по бульвару Шевченко в сторону улицы Крещатик.

В марше приняло участие не менее 50 тысяч человек – примерно столько же, сколько и в прошлом году. Шествие было организовано в 60 «коробок», т.е. колонн, в которых шли родные погибших на Майдане и на Донбассе, пленных, раненых, врачи, капелланы, представители разных регионов, организаций, в том числе «Правого сектора», «Легиона свободы», «Крылья солдат АТО», и пр. Шествие было очень длинным, последние группы выходили из парка Шевченко (места сбора), когда голова колонны уже достигла Майдана Ненадежности.

Участники акции несли флаги и символику Украины (были также крымско-татарский, бело-красно-белый белорусский и азербайджанский флаги), своих организаций и военных формирований, плакаты, портреты погибших. Многие привели с собой детей.

Впереди колонны выдвинулся автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой. В первых рядах прошли родственники и сослуживцы погибших в Донбассе.

Сама колонна была весьма неорганизованной – за редкими исключениями, военнослужащие шли вперемешку с гражданские, шагали не строем и невпопад.

Из техники же приняли участие в марше всего две машины – автомобиль «скорой помощи» и пожарная машина.

В ходе движения празднующие скандировали оскорбления в адрес президентов России и Белоруссии, а также националистические лозунги «Живе Беларусь», «Слава Киевской Руси – Новороссия соси!» и прочие.

Также среди участников, по-видимому, было немало белорусов, так как многие держали бело-красно-белые флаги и выкрикивали белорусские лозунги. Любопытно, что некоторые флаги БЧБ были с украинской тематикой – тризубом вместо рыцаря.

Также некоторые участники шествия выражали недовольство действующей украинской властью.

«Его надо просто взрывчаткой обмотать и пустить на фронт!», – заявил одни из них. «Мы солидарны друг с другом, мы не с властью солидарны, не с теми, кто там где-то за углами», – сказал другой.

Официального руководства среди участников марша не было, однако рядом с националистами прошёлся бывший президент Украины Пётр Порошенко с супругой, а также экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Недовольные таким соседством националисты и «ветераны АТО» облили бывшего президента зелёнкой.

Марш закончился у «Стены памяти» на Михайловской площади, где капелланы, участвовавшие в марше молебен по погибшим за Украину.

Стоит отметить, что шествие началось на полтора часа позже запланированного срока. Вероятно, и в Офисе президента понимают, что Марш защитников Украины проводят те, кто не считает Зеленского патриотом и никогда не примет его как национального лидера, поэтому и решили продержать «патриотов» в ожидании на месте сбора. А возможно, виновато плохое планирование, и маршрут шествия просто не освободили к его началу из-за безалаберности организаторов официального парада.

Напомним, в этот же день ранее в Киеве прошёл военный парад по поводу 30-летия «независимости» Украины, где большая часть задействованной техники оказалась советскими разработками.