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Крымский парламент расширил перечень объектов, национализированных после перехода в состав РФ.

По словам спикера Владимира Константинова, список дополнен и уточнён 57 пунктами, однако сам документ пока что не опубликован на сайте Госсовета РК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Со слов Константинова, в постановление от 30 апреля 2014 года «О вопросах управления собственностью Республики Крым» внесено винодельческое предприятие «Алеф-Виналь-Крым». В его состав входят подразделения в Бахчисарае, Багерово, Старом Крыму. Торговая марка «Остров Крым», «Старый Крым», «Villa Кrim». Учредитель и собственник — гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который активно поддерживает ВСУ, входит в топ-100 богатейших людей Украины.

Сооснователь «Украинской пивной компании» (UBC Group) миллионер Игорь Гуменной лишился завода холодильной техники для объектов торговли и вентиляционного оборудования «УКснаб» в Красноперекопске. Хотя еще в 2015 году харьковская компания UBC Group решила перевести свое детище в Винницу. Однако в Госсовете уверяют, что предприятие со штатом в 500 человек продолжает функционировать в Красноперекопске.

Ялтинские объекты экс-премьера Украины Арсения Яценюка пополнили торговые площади, примыкающие к кинотеатру «Сатурн» («Скай плаза»), в собственность республики также перешел детский лагерь «Кипарис» в Алуште, который принадлежит украинскому предприятию АО «Тяжавтотранс» в Днепропетровске.

В собственность республики переходят солнечные электростанции Activ Solar братьев Андрея и Сергея Клюевых. По утверждению Константинова, доходы от работы электростанций уходили в офшор на Кипр. Но по данным «Ведомостей», все четыре солнечные станции были убыточными из-за высокой себестоимости производства электроэнергии, которую прежде компенсировал бюджет Украины. А после перехода в российское правовое поле компания такой возможности лишилась, оставив своих кредиторов – Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и украинский Ощадбанк, без погашения займов.

По этой причине на 13 июня уже назначен открытый аукцион по продаже имущества солнечной электростанции (СЭС) «Перово», которая вырабатывает треть всей мощности солнечной электроэнергетики в Крыму.

Под экспроприацию попало действующее сельхозпредприятие в Ленинском районе «Семисотка и Компания», которое в Госсовете связывают с окружением экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, и Ялтинский хладокомбинат, которым владеет гражданин США Леон Зельдович. По словам Константинова, хладокомбинат не функционирует, но сдаются в аренду складские помещения. Тем не менее, за «Джемини Груп Инк», которым владеет Зельдович, числится еще и сделка по продаже крупнейшего производителя молочной продукции «Крыммолоко», который прекратил свою работу сразу после продажи.

Также в перечне торговые сети, здание бывшего «Фуршета» в Симферополе и помещение в Ялте, относящиеся в украинскому бизнесмену, депутату Киевского городского совета Игорю Баленко.

И здание запрещенного в РФ меджлиса на улице Шмидта в Симферополе, которое на самом деле принадлежит фонду «Крым», не перерегистрировавшему свою деятельность по российскому законодательству. Здание опечатано, но в нем обосновались бомжи – часть комнат используют для сна, часть для справления естественных нужд.

Также в списке национализированных – квартира четы Зеленских в Ливадии.

«Конечно, для него это не особо заметная потеря. Он угробил по заданию своих хозяев около 400 тысяч граждан Украины, «наколядовав» при этом себе в карман около 4 миллиардов долларов. Так сказать — по 10 тысяч долларов за каждого посланного им на убой. Пошлёт ещё сотню-другую — компенсирует потери крымской недвижимости», – считает Константинов.