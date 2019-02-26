Украинские политики становятся толерантными к российскому Крыму

26.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Нынешняя украинская власть, как и кандидаты в президенты Украины уже смирились с потерей Крыма и не хотят даже думать о «реинтеграции».

Об этом в эфире «Громадське ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила бежавшая из Крыма украинская пропагандистка Валентина Самар.

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Она подчеркнула, что треть кандидатов в президенты Украины вообще ни разу не упомянули Крым в своих программах.

«Наибольший вопрос, самый главный – тот, где больше всего вранья, это вообще готовность власти заниматься политикой деоккупации, политикой реинтеграции… Политики позволяют себе вообще не думать о Крыме. У 14 из 44 кандидатов в президенты слово «Крым» в программе вообще отсутствует. Не то, что отсутствуют планы по деоккупации Крыма, – слово «Крым» отсутствует. Они, уже можно сказать, толерантны к аннексии», – заявила Самар.