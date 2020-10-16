16.10.2020, Ровно, Тарас Стрельцов
 
дискриминация, нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, русофобия, Скандал, Украина, Церковь
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Украинские раскольники не дают прихожанам УПЦ молиться даже в палатках


В день Покрова святой Богородицы в селе Будераж Ровенской области представители ПЦУ включили на всю громкость колонки, чтобы помешать верующим УПЦ совершать Литургию.

Об этом сообщили в пресс-службе «Союза православных журналистов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прихожане канонической церкви совершали богослужение в палатке во дворе, а сторонники ПЦУ – в захваченном ранее храме. Причем сторонников ПЦУ на праздник пришло значительно меньше, чем верующих УПЦ.

«Наших прихожан было в четыре раза больше, восемь священников. Мы все стояли и молились со слезами на глазах и никому не мешали, а они включили колонки на всё село, и как на митинге выступали, пока не приехали полицейские и не запретили», – рассказала верующая УПЦ Нина Багнюк.

При этом правозащитник Юрий Сидорук, который защищает ПЦУ в суде, выступил с русофобской речью, заявив, что жители села якобы давно ждали украинизации местной церкви.

«Впервые за годы независимости Украины торжественное богослужение в честь престольного праздника в селе Будераж состоялось на украинском языке… Большинство прихожан общины ждали этого дня минимум последние тридцать лет», – издевался русофоб.


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