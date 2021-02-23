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23.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Украинские разработчики вооружений шарахаются от «Нэньки» – военный эксперт

Новости Украины

Украинские разработчики военной техники и вооружений не находят поддержки внутри страны и вывозят свои проекты за рубеж. Часто эти изделия закупаются даже странами НАТО, будучи невостребованными в своей стране.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наглядный пример, по его словам – гибридная гусеничная платформа «Шторм», которая была представлена на выставке вооружения IDEX-2021, а разрабатывалась украинскими инженерами в ОАЭ.

«Интересно, что это украинский концепт, который в Украине не смогли реализовать, и парни поехали в Объединенные Арабские Эмираты и там за несколько дней открыли компанию, нашли инвестора и за пару месяцев реализовали такой концепт. У нас все это сложно, дорого, какая-то бюрократия, проблемы с инвестором, проблемы с привлечением средств, реализацией, государственным контролем, лицензированием, еще чем-то…

Проблемно это все в Украине сделать, они были вынуждены уехать. Это, на самом деле, очень интересный индикатор того, насколько Украина, как государство, содействует развитию. Это украинские ребята, украинская задумка, украинская реализация. Но делается там.

Есть и другие примеры, когда наши парни и девушки едут в страны Балтии, там создают предприятия, создают какие-то изделия, в том числе по беспилотникам военного назначения, и там потом находят заказы, их покупают даже страны НАТО, ставят на вооружения – и все ок. В Украине они этого сделать не смогли. Почему? Потому что есть ряд причин», – загадочно резюмировал Чмут.


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