Украинские снайперы продолжают обстреливать Донбасс

24.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на договорённости о режиме прекращения огня, украинские снайперы в Донбассе продолжают обстреливать молодые республики.

Об этом сообщили в экстренном сообщении НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, боевики ВСУ продолжают дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.

Неуправляемые каратели ВФУ, второй раз с начала действия дополнительных мер цинично обстреляли территорию нашей республики с применением снайперского оружия.

Боевики батальона морской пехоты 36 обрмп совершили огневую провокацию, осуществив два выстрела из снайперского оружия в направлении населённого пункта Дзержинское. В результате данной провокации получил ранение защитник республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что раненого доставили в больницу, и теперь он находится под наблюдением врачей.

«Данные факты в оперативном порядке, в рамках координационного механизма, доведены представителям украинской стороны в СЦКК для проведения разбирательства и информирования координатора ОБСЕ в контактной группе о принятых мерах по наказанию военнослужащих ВСУ, совершивших целенаправленный обстрел с применением снайперского вооружения.

Материалы по факту обстрела переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 36 бригады ВФУ Гнатова и его подчиненных», – добавили в пресс-службе.