Украинские солдаты по ошибке перестреляли друг друга на подступах к ДНР

13.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В занятом ВСУ посёлке к западу от Горловки (ДНР) украинский солдат принял приближающуюся группу контроля за противника и открыл огонь.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От источника в штабе 35 бригады морской пехоты нам стали известны обстоятельства происшествия, в ходе проверки позиций в районе населённого пункта Новгородское, где солдат Брайко принял приближающуюся группу контроля за противника и открыл огонь. В результате первых выстрелов огнестрельное ранение грудной клетки несовместимое с жизнью получил старший сержант Ткачук А.А», – говорится в сообщении.

Ответным огнем был уничтожен и солдат Брайко.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы в крови Брайко обнаружены сильнодействующие наркотические вещества», – уточнили в пресс-службе.

«Мы продолжаем отмечать несогласованность действий должностных лиц ВСУ. С целью сокрытия резонансного происшествия от общественности, командование ООС принято решение сообщить о гибели обоих военнослужащих в результате неосторожного обращения с оружием, при этом командование 35 бригады в ходе фиктивного разбирательства, в обстоятельствах гибели Брайко С.А. указывает суицид», – добавили в оборонном ведомстве.