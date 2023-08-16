Украинские спецслужбы получили доступ к камерам Крымского моста – сюжет CNN

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Американский телеканал CNN опубликовал кадры атаки Крымского моста надводными дронами, которая произошла 17 июля.

Видео якобы было передано Службой безопасности Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что на кадрах, распространяемых телеканалом, съемка ведется как с морских дронов, так и с камеры Крымского моста, доступ к которой должен быть жестко ограничен.

«На CNN вышли репортажи об украинских морских дронах. Часть записи – с самих бортов, а часть – с инфракрасной камеры, установленной на Крымском мосту (что, кстати, само по себе вызывает вопросы к нашим органам охраны и безопасности)», – отмечает в своем блоге руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.

В недоумении и первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Кадры, которые сняты камерами наружного наблюдения Крымского моста, и на записи видно, как катер атакует автомобильную часть моста, после чего, примерно пять минут спустя, другой дрон взрывается возле железнодорожного пролета, приблизившись к нему с противоположной стороны! Получается, что удар действительно нанесли в том числе, со стороны Азовского моря, а то, что имели доступ к камерам моста — это вообще без комментариев», – пишет Царев.

Обозреватель Сергей Мардан в своем блоге призывает принять необходимые меры:

«Если это не повод к тотальным чисткам всех ответственных за оборону стратегического объекта, то я даже не знаю, что вообще может стать таким поводом».

Алексей Рогозин отмечает, что, судя по кадрам, атаковали мост не представленные украинскими военными якобы собственные разработки, а дроны, переданные Западом.

«Конструкция полупогружного катера похожа, но не совпадает с конструкцией, которая демонстрируется как «полностью украинская разработка». Это можно заметить по расположению спутниковой антенной и оптико-электронного устройства. Кроме того, интерфейс программы управления тоже выполнен не на украинском, а на английском языке», – обращает внимание Рогозин.

Военкор Андрей Руденко уверен, что в атаке на мост участвовали американские спецслужбы.

«CNN выложили кадры подрыва Крымского моста в июле этого года. Такой эксклюзив репортерам CNN могли передать только спецслужбы США, которые плотно сотрудничают (руководят) СБУ, ГУР и остальными организациями такого типа на Украине. Америка участвует во всех терактах против России и для этих ублюдков это проходит безнаказанно», – утверждает Руденко.