Украинские толстосумы под видом беженцев выбивают из европейцев деньги

Владимир Гладков.  
10.01.2023 20:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Жителям Европы приходится тратить большие деньги на содержание украинских беженцев, даже несмотря на то, что многие из «пострадавших» являются очень обеспеченными людьми.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал Швейцарский журналист Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителям Европы приходится тратить большие деньги на содержание украинских беженцев, даже несмотря на то,...

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«Украинцев в странах ЕС примут, никого выгонять не будут. Всех примут, разместят. У нас, в паре километров от меня, есть деревушка Фицнау на прекрасном Люцернском озере. Совсем пасторальный уголок.

Там живёт 1300-1400 человек. Это не просто деревушка, это что-то вроде мини-Монако, где могут позволить себе жить только очень обеспеченные люди. Маленький рай.

И по разнарядке сверху эта деревня должна расположить у себя 10-12 семей из Украины. А какие в Монако есть жилплощади? В палатках людей селить никто не станет. Остались пентхаузы, отдельно стоящие виллы, и тому подобное. И всё это происходит на деньги местных налогоплательщиков», – сказал он.

Европейцы крайне возмущены, ведь многие беженцы оказались очень состоятельными людьми, не нуждающимися ни в какой помощи.

«Так вот, этих беженцев приходится размещать в пентхаузах и отдельно стоящих виллах. А эти беженцы ещё подъезжают на дорогих автомобилях, которые стоят больше ста тысяч долларов, к этим виллам, которые оплачены нашими налогоплательщиками.

У налогоплательщиков начинают возникать вопросы. И при этом нужно показывать на этих людей, которые очень хорошо одеты и выглядят упитанными, что это беженцы из Украины. Я говорю не про всех, но такие случаи есть», – добавил швейцарец.

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