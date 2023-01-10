Украинские толстосумы под видом беженцев выбивают из европейцев деньги

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Жителям Европы приходится тратить большие деньги на содержание украинских беженцев, даже несмотря на то, что многие из «пострадавших» являются очень обеспеченными людьми.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал Швейцарский журналист Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцев в странах ЕС примут, никого выгонять не будут. Всех примут, разместят. У нас, в паре километров от меня, есть деревушка Фицнау на прекрасном Люцернском озере. Совсем пасторальный уголок. Там живёт 1300-1400 человек. Это не просто деревушка, это что-то вроде мини-Монако, где могут позволить себе жить только очень обеспеченные люди. Маленький рай. И по разнарядке сверху эта деревня должна расположить у себя 10-12 семей из Украины. А какие в Монако есть жилплощади? В палатках людей селить никто не станет. Остались пентхаузы, отдельно стоящие виллы, и тому подобное. И всё это происходит на деньги местных налогоплательщиков», – сказал он.

Европейцы крайне возмущены, ведь многие беженцы оказались очень состоятельными людьми, не нуждающимися ни в какой помощи.

«Так вот, этих беженцев приходится размещать в пентхаузах и отдельно стоящих виллах. А эти беженцы ещё подъезжают на дорогих автомобилях, которые стоят больше ста тысяч долларов, к этим виллам, которые оплачены нашими налогоплательщиками. У налогоплательщиков начинают возникать вопросы. И при этом нужно показывать на этих людей, которые очень хорошо одеты и выглядят упитанными, что это беженцы из Украины. Я говорю не про всех, но такие случаи есть», – добавил швейцарец.