Украинские военные сбежали из части с автоматами на прием к Зеленскому

19.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные, задействованные в карательной операции против республик Донбасса, устроили массовую драку в баре в одном из населенных пунктов недалеко от линии фронта.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Четырнадцатого августа четверо боевиков разведроты 53-й бригады ВСУ, употребив спиртные напитки в одном из увеселительных заведений Дзержинска, устроили драку с местными жителями. В результате двое мирных граждан доставлены в больницу: один со сломанной челюстью и сотрясением мозга, второй – с резанными ранами, полученными от ударов разбитой бутылкой, нанесённых одним из боевиков», – сообщил Эдуард Басурин.

По его данным, прибывшие на место происшествия сотрудники военной службы правопорядка попытались задержать боевиков, однако тоже были избиты, а одному правоохранителю сломали руку. В итоге, пьяных дебоширов всё же довезли до комендатуры, но там они попытались устроить побег, сломав при этом несколько стульев и выбив два окна.

«В тот же день в Калиново техник 2-й роты 21-го батальона 56-й бригады ВСУ Михеев употребив спиртные напитки, самовольно выехал на военном КРАЗе из парка части и совершил столкновение в населённом пункте Селидово с гражданским автомобилем. В результате ДТП в больницу доставлены двое пассажиров легкового автомобиля. Один из пострадавших ребенок девяти лет, у которого сломан позвоночник», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Ещё один случай, по его словам, произошёл в ночь с 14 на 15 августа.

«Двое боевиков 56-й бригады ВСУ в Калиново, также в состоянии алкогольного опьянения, самовольно оставили часть с автоматами. В населённом пункте дезертиры отобрали автомобиль у местного жителя и выдвинулись на выезд из зоны «ООС». На границе Донецкой области они были задержаны. На допросе задержанные боевики Игоряев и Моисеев сообщили, что планировали добраться до Киева и попытаться там встретиться с Зеленским, чтобы донести до него ужасное состояние дел в 56-й бригаде», – сказал в заключение Эдуард Басурин.