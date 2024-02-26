Украинские заключенные помогают России

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На Украине отчитались о поимке очередных граждан, оказывающих помощь российской армии.

Так, во Львовской области задержаны супруги, которые готовили удар по ТЭС, питающей электроэнергией регион. Точнее, муж был уже задержан – отбывал наказание в одной из колоний, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную группу ФСБ, занимавшуюся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовщины. Среди главных целей врага были электростанции, которые снабжают светом большую часть этого региона. Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба привлекла местных супругов. При этом основным фигурантом оказался мужчина, с 2023 года отбывающий наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений», – сообщает пресс-служба СБУ.

По просьбе мужчины его жена должна была найти нужные энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.

«Во время обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации по ФСБ», – добавили в СБУ.