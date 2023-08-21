Украинский адвокат оказался российским агентом

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В Краматорске задержан местный адвокат, который собирал для передачи в Россию информацию о дислокации подразделений ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведчики СБУ задержали еще одного информатора ФСБ, собиравшего разведданные на прифронтовой территории Донбасса. Злоумышленником оказался адвокат из Краматорска, который в течение 2019-2022 годов проживал на территории России и имел контакты со спецслужбой страны-агрессора. К началу полномасштабного вторжения России он вернулся в Краматорск, а весной этого года получил первую задачу от своего «куратора» из ФСБ. По указанию российской спецслужбы, фигурант отслеживал места временной дислокации и маршруты движения Сил обороны в прифронтовом городе. В первую очередь оккупантов интересовали точные координаты украинских блокпостов и ориентировочное количество присутствующих там военных, их вооружение и военная техника», – говорится в сообщении.

Утверждается, что полученные сведения адвокат передавал в Россию через анонимный чат в мессенджере, где прописывал геолокацию объектов ВСУ и их характеристики.

Сейчас мужчина арестован. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.